Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Marian Brunner — Jerzy Michalik . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Marian Brunner — Jerzy Michalik

Команда Marian Brunner в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Jerzy Michalik, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Jerzy Michalik, в том матче победу одержали хозяева.