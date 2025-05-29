Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Dawid Pyrek — Dariusz Scigany . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Dawid Pyrek — Dariusz Scigany

Команда Dawid Pyrek в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Dariusz Scigany, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Dawid Pyrek, в том матче победу одержали гостьи.