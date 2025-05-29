Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Аркадиуш Муговски — Kamil Rudomina . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .

Превью матча Аркадиуш Муговски — Kamil Rudomina

Команда Аркадиуш Муговски в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Kamil Rudomina, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Kamil Rudomina, в том матче победу одержали гостьи.