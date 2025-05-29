Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Artur Urbanski — Rafal Ucinski . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Artur Urbanski — Rafal Ucinski

Команда Artur Urbanski в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Rafal Ucinski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Rafal Ucinski, в том матче победу одержали хозяева.