Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Zbigniew Nocun — Dariusz Scigany . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Zbigniew Nocun — Dariusz Scigany

Команда Zbigniew Nocun в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Dariusz Scigany, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Zbigniew Nocun, в том матче победу одержали гостьи.