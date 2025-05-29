Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mateusz Misiak — Wiktor Klag . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Mateusz Misiak — Wiktor Klag

Команда Mateusz Misiak в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Wiktor Klag, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Mateusz Misiak, в том матче победу одержали хозяева.