31.05.2025
Смотреть онлайн Heidelberg Utd U23 - St Albans Saints U23 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Heidelberg Utd U23 — St Albans Saints U23 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Heidelberg Utd U23
24'
42'
46'
Завершен
3 : 2
31 мая 2025
St Albans Saints U23
5'
20'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
5'
St Albans Saints U23 - 1-ый Гол
10'
St Albans Saints U23 - Угловой
17'
St Albans Saints U23 - Угловой
19'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
20'
St Albans Saints U23 - 2-ой Гол
24'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
24'
Heidelberg Utd U23 - 3-ий Гол
39'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
42'
Heidelberg Utd U23 - 4-ый Гол
44'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
45+2'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
46'
Heidelberg Utd U23 - 5-ый Гол
47'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
49'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
69'
St Albans Saints U23 - Угловой
71'
St Albans Saints U23 - Угловой
72'
St Albans Saints U23 - Угловой
Статистика матча
Атаки
64
82
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
10
8
