31.05.2025

Смотреть онлайн Heidelberg Utd U23 - St Albans Saints U23 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Heidelberg Utd U23St Albans Saints U23 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Australia NPL Victoria U23
Heidelberg Utd U23
24'
42'
46'
Завершен
3 : 2
31 мая 2025
St Albans Saints U23
5'
20'
St Albans Saints U23 icon
5'
St Albans Saints U23 icon
20'
Heidelberg Utd U23 icon
24'
Heidelberg Utd U23 icon
42'
Счет после первого тайма 2:2
Heidelberg Utd U23 icon
46'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
5'
St Albans Saints U23 - 1-ый Гол
10'
Угловой
St Albans Saints U23 - Угловой
17'
Угловой
St Albans Saints U23 - Угловой
19'
Угловой
Heidelberg Utd U23 - Угловой
20'
St Albans Saints U23 - 2-ой Гол
24'
Угловой
Heidelberg Utd U23 - Угловой
24'
Heidelberg Utd U23 - 3-ий Гол
39'
Угловой
Heidelberg Utd U23 - Угловой
42'
Heidelberg Utd U23 - 4-ый Гол
44'
Угловой
Heidelberg Utd U23 - Угловой
45+2'
Угловой
Heidelberg Utd U23 - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
46'
Heidelberg Utd U23 - 5-ый Гол
47'
Угловой
Heidelberg Utd U23 - Угловой
49'
Угловой
Heidelberg Utd U23 - Угловой
69'
Угловой
St Albans Saints U23 - Угловой
71'
Угловой
St Albans Saints U23 - Угловой
72'
Угловой
St Albans Saints U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Heidelberg Utd U23 — St Albans Saints U23

Статистика матча

Атаки
64
82
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
10
8
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA