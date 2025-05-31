31.05.2025
Смотреть онлайн Avondale U23 - Melbourne Knights U23 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Avondale U23 — Melbourne Knights U23 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Avondale U23
39'
60'
Завершен
2 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
2'
Melbourne Knights U23 - Угловой
6'
Melbourne Knights U23 - Угловой
7'
Melbourne Knights U23 - Угловой
12'
Avondale U23 - Угловой
17'
Melbourne Knights U23 - Угловой
27'
Melbourne Knights U23 - Угловой
30'
Avondale U23 - Угловой
31'
Avondale U23 - Незабитый пенальти
34'
Avondale U23 - Угловой
39'
Avondale U23 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
53'
Avondale U23 - Угловой
60'
Avondale U23 - 2-ой Гол
84'
Melbourne Knights U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Avondale U23 — Melbourne Knights U23
Статистика матча
Владение мячом
61%
Атаки
112
70
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу