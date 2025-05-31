Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Avondale U23 - Melbourne Knights U23 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Avondale U23Melbourne Knights U23 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Australia NPL Victoria U23
Avondale U23
39'
60'
Завершен
2 : 0
31 мая 2025
Melbourne Knights U23
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Avondale U23 icon
39'
Счет после первого тайма 1:0
Avondale U23 icon
60'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
6'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
7'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
12'
Угловой
Avondale U23 - Угловой
17'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
27'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
30'
Угловой
Avondale U23 - Угловой
31'
Avondale U23 - Незабитый пенальти
34'
Угловой
Avondale U23 - Угловой
39'
Avondale U23 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Avondale U23 - Угловой
60'
Avondale U23 - 2-ой Гол
84'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Avondale U23 — Melbourne Knights U23

Статистика матча

Владение мячом
Avondale U23 Avondale U23
61%
Melbourne Knights U23 Melbourne Knights U23
39%
Атаки
112
70
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Лорьян Лорьян
Ницца Ницца
30 Ноября
19:15
Сельта Виго Сельта Виго
Эспаньол Эспаньол
30 Ноября
20:30
Анже Анже
Ланс Ланс
30 Ноября
19:15
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Вольфсбург Вольфсбург
30 Ноября
19:30
СК Фрайбург СК Фрайбург
Майнц Майнц
30 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA