Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : David Jicha — Яромир Зламал . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча David Jicha — Яромир Зламал

Команда David Jicha в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Яромир Зламал, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды David Jicha, в том матче победу одержали хозяева.