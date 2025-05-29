Смотреть онлайн Marek Chybinski - Denys Kovtanyuk 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Marek Chybinski — Denys Kovtanyuk . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .
Превью матча Marek Chybinski — Denys Kovtanyuk
Команда Marek Chybinski в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Denys Kovtanyuk, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Marek Chybinski, в том матче победу одержали гостьи.