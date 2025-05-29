Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Jiri Celler - Роман Урбан 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Jiri CellerРоман Урбан . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

ТТ Cup
Jiri Celler
Завершен
3 : 1
29 мая 2025
Роман Урбан
Превью матча Jiri Celler — Роман Урбан

Команда Jiri Celler в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Роман Урбан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Jiri Celler, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Jiri Celler
Jiri Celler
Роман Урбан
Jiri Celler
0 побед
1 победа
0%
100%
28.05.2025
Jiri Celler
Jiri Celler
1:3
Роман Урбан
Роман Урбан
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA