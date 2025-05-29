Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Петр Врастил — Ярослав Спронгл . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Петр Врастил — Ярослав Спронгл

Команда Петр Врастил в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Ярослав Спронгл, в том матче победу одержали гостьи.