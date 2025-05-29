Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Blazej Gola — Fabian Sikora . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .

Превью матча Blazej Gola — Fabian Sikora

Команда Blazej Gola в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Fabian Sikora, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Fabian Sikora, в том матче победу одержали хозяева.