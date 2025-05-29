Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Martin Topol — Станислав Янса . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Martin Topol — Станислав Янса

Команда Martin Topol в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Станислав Янса, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Станислав Янса, в том матче победу одержали гостьи.