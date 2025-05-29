Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Марек Дласк — Радек Земан . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча Марек Дласк — Радек Земан

Команда Марек Дласк в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Радек Земан, в том матче победу одержали гостьи.