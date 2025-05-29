Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Кирил Дарин — Радек Бартунек . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Кирил Дарин — Радек Бартунек

Команда Кирил Дарин в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Радек Бартунек, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Кирил Дарин, в том матче победу одержали хозяева.