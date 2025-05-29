Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Марек Косталь — Vladimir Cermak . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Марек Косталь — Vladimir Cermak

Команда Марек Косталь в последних 10 матчах одержала 10 побед и проиграла 0 матчей. Команда Vladimir Cermak, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Марек Косталь, в том матче победу одержали хозяева.