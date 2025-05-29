Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Тадеас Зика — Matous Klimenta . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Тадеас Зика — Matous Klimenta

Команда Тадеас Зика в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Matous Klimenta, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Matous Klimenta, в том матче победу одержали гостьи.