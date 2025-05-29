Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Radovan Polasek — Антонин Барош . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Radovan Polasek — Антонин Барош

Команда Radovan Polasek в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Антонин Барош, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Radovan Polasek, в том матче победу одержали гостьи.