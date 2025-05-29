Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Radim Pavelka — Vladimir Postelt . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Radim Pavelka — Vladimir Postelt

Команда Radim Pavelka в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Vladimir Postelt, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Radim Pavelka, в том матче победу одержали хозяева.