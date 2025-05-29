Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Jan Mecl Jr. — Tomas Turek . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Jan Mecl Jr. — Tomas Turek

Команда Jan Mecl Jr. в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Tomas Turek, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Jan Mecl Jr., в том матче победу одержали хозяева.