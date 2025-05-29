Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Войтех Томан — Карел Фарски . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .

Превью матча Войтех Томан — Карел Фарски

Команда Войтех Томан в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Карел Фарски, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Карел Фарски, в том матче победу одержали хозяева.