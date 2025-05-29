Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Jerzy Michalik — Dariusz Scigany . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Jerzy Michalik — Dariusz Scigany

Команда Jerzy Michalik в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Dariusz Scigany, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Dariusz Scigany, в том матче победу одержали хозяева.