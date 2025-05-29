Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Kamil Rudomina — Wiktor Klag . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

Превью матча Kamil Rudomina — Wiktor Klag

Команда Kamil Rudomina в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Wiktor Klag, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Wiktor Klag, в том матче победу одержали хозяева.