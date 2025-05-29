Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Fabian Sikora — Rafal Ucinski . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Fabian Sikora — Rafal Ucinski

Команда Fabian Sikora в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Rafal Ucinski, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Fabian Sikora, в том матче победу одержали хозяева.