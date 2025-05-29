Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mateusz Misiak — Kamil Rudomina . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Mateusz Misiak — Kamil Rudomina

Команда Mateusz Misiak в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Kamil Rudomina, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Mateusz Misiak, в том матче победу одержали хозяева.