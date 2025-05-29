Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Mateusz Misiak - Kamil Rudomina 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Mateusz MisiakKamil Rudomina . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Mateusz Misiak
Завершен
3 : 0
29 мая 2025
Kamil Rudomina
Превью матча Mateusz Misiak — Kamil Rudomina

Команда Mateusz Misiak в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Kamil Rudomina, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Mateusz Misiak, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Kamil Rudomina
Mateusz Misiak
5 побед
3 побед
63%
38%
13.11.2025
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
3:1
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Обзор
10.11.2025
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
3:0
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Обзор
03.06.2025
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
0:3
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
03.06.2025
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
3:2
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
29.05.2025
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
1:3
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Обзор
03.06.2025
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
3:2
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
29.05.2025
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
1:3
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Обзор
29.05.2025
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
0:3
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Обзор
27.05.2025
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
1:3
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
27.05.2025
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
1:3
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
