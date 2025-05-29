Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Wiktor Klag — Аркадиуш Муговски . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Wiktor Klag — Аркадиуш Муговски

Команда Wiktor Klag в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Аркадиуш Муговски, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Аркадиуш Муговски, в том матче победу одержали хозяева.