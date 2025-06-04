04.06.2025
Смотреть онлайн ФК Богота - Леонес 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: ФК Богота — Леонес, 2 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Метрополитано де Теко.
МСК, 2 тур, Стадион: Метрополитано де Теко
Кубок Колумбии по футболу
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,4
Текстовая трансляция
39'
ФК Богота - Угловой
39'
ФК Богота - Угловой
43'
ФК Богота - Угловой
46'
Леонес - Угловой
64'
ФК Богота - Угловой
66'
ФК Богота - Угловой
71'
Леонес - Угловой
73'
ФК Богота - Угловой
82'
Леонес - Угловой
90+3'
ФК Богота - Угловой
90+10'
Леонес - Угловой
90+11'
Леонес - Угловой
Превью матча ФК Богота — Леонес
История последних встреч
ФК Богота
Леонес
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.10.2025
ФК Богота
0:1
Леонес
Статистика матча
Атаки
160
111
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
6
13
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу