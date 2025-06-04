Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.06.2025

Смотреть онлайн ФК Богота - Леонес 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: ФК БоготаЛеонес, 2 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Метрополитано де Теко.

МСК, 2 тур, Стадион: Метрополитано де Теко
Кубок Колумбии по футболу
ФК Богота
Завершен
0 : 0
04 июня 2025
Леонес
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,4
Текстовая трансляция
39'
Угловой
ФК Богота - Угловой
39'
Угловой
ФК Богота - Угловой
43'
Угловой
ФК Богота - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
46'
Угловой
Леонес - Угловой
64'
Угловой
ФК Богота - Угловой
66'
Угловой
ФК Богота - Угловой
71'
Угловой
Леонес - Угловой
73'
Угловой
ФК Богота - Угловой
82'
Угловой
Леонес - Угловой
90+3'
Угловой
ФК Богота - Угловой
90+10'
Угловой
Леонес - Угловой
90+11'
Угловой
Леонес - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,4

Превью матча ФК Богота — Леонес

История последних встреч

ФК Богота
ФК Богота
Леонес
ФК Богота
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.10.2025
ФК Богота
ФК Богота
0:1
Леонес
Леонес
Обзор

Статистика матча

Атаки
160
111
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
6
13
Удары в створ ворот
5
1
Игры 2 тур
11.11.2025
Меделлин
1:1
Энвигадо
Завершен
03.11.2025
Атлетико Насьональ
4:1
Америка Кали
Завершен
05.06.2025
Alianza
4:0
Рионегро Агилас
Завершен
04.06.2025
Барранкилья
2:0
Орсомарсо
Завершен
04.06.2025
ФК Богота
0:0
Леонес
Завершен
03.06.2025
Бока Хуниорс
2:0
Квиндио
Завершен
03.06.2025
Перейра
0:0
Форталеза Сипакира
Завершен
03.06.2025
Букараманга
3:1
Депортиво Кали
Завершен
03.06.2025
Пасто
3:0
Льянерос
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барселона Барселона
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
2 Декабря
23:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
2 Декабря
22:30
Ювентус Ювентус
Удинезе Удинезе
2 Декабря
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
2 Декабря
23:00
Локомотив Локомотив
СКА СКА
2 Декабря
19:00
Амур Амур
Динамо Минск Динамо Минск
2 Декабря
12:15
Адмирал Адмирал
ХК Сочи ХК Сочи
2 Декабря
12:30
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
2 Декабря
23:15
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
2 Декабря
19:00
Челны Челны
ХК Ростов ХК Ростов
2 Декабря
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA