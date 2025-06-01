01.06.2025
Смотреть онлайн CD Marathon Reserves - Olancho FC Reserves 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: CD Marathon Reserves — Olancho FC Reserves . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Honduras Reserve League
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
21'
Olancho FC Reserves - Угловой
22'
Olancho FC Reserves - 1-ый Гол
24'
Olancho FC Reserves - Угловой
34'
Olancho FC Reserves - Угловой
37'
CD Marathon Reserves - Угловой
45+3'
CD Marathon Reserves - Угловой
52'
CD Marathon Reserves - 2-ой Гол
58'
Olancho FC Reserves - Угловой
90+2'
CD Marathon Reserves - Угловой
Статистика матча
Атаки
36
67
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
9
2
Удары в створ ворот
1
1
