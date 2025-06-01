Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн CD Marathon Reserves - Olancho FC Reserves 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: CD Marathon ReservesOlancho FC Reserves . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Honduras Reserve League
CD Marathon Reserves
52'
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Olancho FC Reserves
22'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Olancho FC Reserves icon
22'
Счет после первого тайма 0:1
CD Marathon Reserves icon
52'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Olancho FC Reserves - Угловой
22'
Olancho FC Reserves - 1-ый Гол
24'
Угловой
Olancho FC Reserves - Угловой
34'
Угловой
Olancho FC Reserves - Угловой
37'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
45+3'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
CD Marathon Reserves - 2-ой Гол
58'
Угловой
Olancho FC Reserves - Угловой
90+2'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча CD Marathon Reserves — Olancho FC Reserves

История последних встреч

CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
Olancho FC Reserves
CD Marathon Reserves
0 побед
2 ничьих
1 победа
0%
67%
33%
11.11.2025
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
1:1
Olancho FC Reserves
Olancho FC Reserves
Обзор
28.08.2025
Olancho FC Reserves
Olancho FC Reserves
1:0
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
Обзор
29.05.2025
Olancho FC Reserves
Olancho FC Reserves
1:1
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
Обзор

Статистика матча

Атаки
36
67
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
9
2
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Таппара Таппара
Ильвес Ильвес
28 Ноября
20:30
Мец Мец
Ренн Ренн
28 Ноября
22:45
Эссят Эссят
КалПа КалПа
28 Ноября
19:30
Лукко Лукко
Юкурит Юкурит
28 Ноября
19:30
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Team Yandex Team Yandex
28 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA