Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Роман Урбан — Ярослав Спронгл . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Роман Урбан — Ярослав Спронгл

Команда Роман Урбан в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Ярослав Спронгл, в том матче победу одержали гостьи.