29.05.2025
Смотреть онлайн CA Empalme - Сентраль Кордова 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу: CA Empalme — Сентраль Кордова . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу
Завершен
0 : 0
29 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,1
Текстовая трансляция
20'
CA Empalme - Угловой
22'
CA Empalme - Угловой
24'
Central Cordoba Rosario - Угловой
32'
Central Cordoba Rosario - Угловой
45+2'
CA Empalme - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
51'
Central Cordoba Rosario - Угловой
64'
CA Empalme - Угловой
77'
Central Cordoba Rosario - Угловой
85'
CA Empalme - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,1
Превью матча CA Empalme — Сентраль Кордова
История последних встреч
CA Empalme
Сентраль Кордова
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
08.06.2025
Сентраль Кордова
4:1
CA Empalme
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
156
153
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу