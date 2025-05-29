29.05.2025
Смотреть онлайн CA Belgrano Arequito - Huracan De Chabas 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу: CA Belgrano Arequito — Huracan De Chabas . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу
Завершен
1 : 2
29 мая 2025
Huracan De Chabas
22'
55'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
22'
Huracan De Chabas - 1-ый Гол
29'
CA Belgrano Arequito - Угловой
32'
CA Belgrano Arequito - Угловой
32'
CA Belgrano Arequito - Угловой
32'
CA Belgrano Arequito - 2-ой Гол
45+3'
Huracan De Chabas - Угловой
52'
CA Belgrano Arequito - Угловой
55'
Huracan De Chabas - 3-ий Гол
73'
CA Belgrano Arequito - Угловой
75'
CA Belgrano Arequito - Угловой
77'
Huracan De Chabas - Угловой
82'
Huracan De Chabas - Угловой
83'
CA Belgrano Arequito - Угловой
90+5'
CA Belgrano Arequito - Угловой
Превью матча CA Belgrano Arequito — Huracan De Chabas
История последних встреч
CA Belgrano Arequito
Huracan De Chabas
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
05.06.2025
Huracan De Chabas
0:0
CA Belgrano Arequito
Статистика матча
Атаки
137
104
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
6
2
