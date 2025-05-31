Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Интер Моенготапое - PVV 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: Интер МоенготапоеPVV . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Suriname Major League
Интер Моенготапое
Завершен
0 : 1
31 мая 2025
PVV
37'
Смотреть онлайн
PVV icon
37'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
21'
Угловой
PVV - Угловой
37'
Угловой
PVV - Угловой
37'
PVV - 1-ый Гол
43'
Угловой
PVV - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
PVV - Угловой
60'
Угловой
PVV - Угловой
75'
Угловой
PVV - Угловой
77'
Угловой
Интер Моенготапое - Угловой
78'
Угловой
Интер Моенготапое - Угловой
90+6'
Угловой
PVV - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Интер Моенготапое — PVV

История последних встреч

Интер Моенготапое
Интер Моенготапое
PVV
Интер Моенготапое
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
30.05.2025
Интер Моенготапое
Интер Моенготапое
0:1
PVV
PVV
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Интер Моенготапое Интер Моенготапое
51%
PVV PVV
49%
Атаки
77
72
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу
