31.05.2025
Интер Моенготапое - PVV 31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: Интер Моенготапое — PVV . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Suriname Major League
Завершен
0 : 1
31 мая 2025
PVV
37'
Текстовая трансляция
21'
PVV - Угловой
37'
PVV - Угловой
37'
PVV - 1-ый Гол
43'
PVV - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
PVV - Угловой
60'
PVV - Угловой
75'
PVV - Угловой
77'
Интер Моенготапое - Угловой
78'
Интер Моенготапое - Угловой
90+6'
PVV - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Интер Моенготапое — PVV
История последних встреч
Интер Моенготапое
PVV
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
30.05.2025
Интер Моенготапое
0:1
PVV
Статистика матча
Владение мячом
49%
Атаки
77
72
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
2
4
