Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Яромир Зламал — Филип Чернота . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча Яромир Зламал — Филип Чернота

Команда Яромир Зламал в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Филип Чернота, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Яромир Зламал, в том матче победу одержали гостьи.