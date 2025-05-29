Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Bartlomiej Wisniewski — Адриан Фабис . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Адриан Фабис

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Адриан Фабис, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Адриан Фабис, в том матче победу одержали гостьи.