Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Skorski — Adam Kasperski . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Michal Skorski — Adam Kasperski

Команда Michal Skorski в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Adam Kasperski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Michal Skorski, в том матче победу одержали гостьи.