08.06.2025

Смотреть онлайн Новая Зеландия - Кот-д'Ивуар 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМеждународный матч: Новая ЗеландияКот-д'Ивуар . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Международный матч
Новая Зеландия
Элийах Джуст 41'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Кот-д'Ивуар
Смотреть онлайн
Элийах Джуст icon
41'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Кот-д'Ивуар - Угловой
33'
Угловой
Кот-д'Ивуар - Угловой
34'
Угловой
Кот-д'Ивуар - Угловой
41'
Элийах Джуст - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
60'
Угловой
Новая Зеландия - Угловой
70'
Угловой
Кот-д'Ивуар - Угловой
84'
Угловой
Кот-д'Ивуар - Угловой
90+1'
Угловой
Кот-д'Ивуар - Угловой
90+5'
Угловой
Кот-д'Ивуар - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар

Новая Зеландия Новая Зеландия
17
Новая Зеландия
Коста Барбарусес
11
Новая Зеландия
Элийах Джуст
20
Новая Зеландия
Каллум МакКоватт
6
Новая Зеландия
Джо Белл
10
Новая Зеландия
Сарпет Сингх
8
Новая Зеландия
Marko Stamenic
1
Новая Зеландия
Макс Крокомбе
23
Новая Зеландия
Билл Туйлома
4
США
Tyler Bindon
13
Новая Зеландия
Либерато Какаче
14
Новая Зеландия
Finn Surman
Тренер
Англия
Даррен Базели
Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар
12
Кот-д'Ивуар
Mohammed Diomande
24
Кот-д'Ивуар
Roman Mory Diaman Gbane
6
Франция
Седрик Кипре
23
Кот-д'Ивуар
Бадра Али Сангаре
2
Кот-д'Ивуар
Luck Zogbe
4
Кот-д'Ивуар
Жан-Филипп Гбамен
19
Кот-д'Ивуар
Николя Пепе
15
Кот-д'Ивуар
Jean Thierry Lazare Armani
9
Кот-д'Ивуар
Эммануэль Латте Лат
20
Франция
Evann Guessand
11
Франция
Кристофер Опери
Тренер
Кот-д'Ивуар
Эмерсе Фае

Статистика матча

Владение мячом
Новая Зеландия Новая Зеландия
48%
Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар
52%
Атаки
64
108
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
1
15
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу
