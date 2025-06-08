08.06.2025
Смотреть онлайн Новая Зеландия - Кот-д'Ивуар 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международный матч: Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Международный матч
Новая Зеландия
Элийах Джуст 41'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
8'
Кот-д'Ивуар - Угловой
33'
Кот-д'Ивуар - Угловой
34'
Кот-д'Ивуар - Угловой
41'
Элийах Джуст - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
60'
Новая Зеландия - Угловой
70'
Кот-д'Ивуар - Угловой
84'
Кот-д'Ивуар - Угловой
90+1'
Кот-д'Ивуар - Угловой
90+5'
Кот-д'Ивуар - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар
Новая Зеландия
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
64
108
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
1
15
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу