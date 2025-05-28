Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Patrik Pycha — Vladimir Cermak . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

Превью матча Patrik Pycha — Vladimir Cermak

Команда Patrik Pycha в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Vladimir Cermak, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Vladimir Cermak, в том матче победу одержали гостьи.