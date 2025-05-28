Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Иржи Грохсготт — Иржи Йира . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

Превью матча Иржи Грохсготт — Иржи Йира

Команда Иржи Грохсготт в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч. Команда Иржи Йира, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Иржи Грохсготт, в том матче победу одержали хозяева.