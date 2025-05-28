Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Denis Hofman — Милан Клемент . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

Превью матча Denis Hofman — Милан Клемент

Команда Denis Hofman в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Милан Клемент, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Denis Hofman, в том матче победу одержали хозяева.