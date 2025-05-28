Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Алес Байер — Vitek Dvorak . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:06 по московскому времени .

Превью матча Алес Байер — Vitek Dvorak

Команда Алес Байер в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Vitek Dvorak, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Vitek Dvorak, в том матче победу одержали хозяева.