Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ярослав Стрнад 1961 — Яромир Черник . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Ярослав Стрнад 1961 — Яромир Черник

Команда Ярослав Стрнад 1961 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Яромир Черник, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Яромир Черник, в том матче победу одержали хозяева.