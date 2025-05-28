Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Павел Фойт — Jiri Hanus . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Павел Фойт — Jiri Hanus

Команда Павел Фойт в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Jiri Hanus, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Jiri Hanus, в том матче победу одержали гостьи.