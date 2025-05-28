Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Wolny — Zbigniew Nocun . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:10 по московскому времени .

Превью матча Michal Wolny — Zbigniew Nocun

Команда Michal Wolny в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Zbigniew Nocun, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Zbigniew Nocun, в том матче победу одержали хозяева.