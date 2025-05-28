Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Pawel Polanski — Zbigniew Nocun . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:50 по московскому времени .

Превью матча Pawel Polanski — Zbigniew Nocun

Команда Pawel Polanski в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Zbigniew Nocun, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Pawel Polanski, в том матче победу одержали хозяева.