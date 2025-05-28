Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Adam Linek — Milosz Piecowski . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:25 по московскому времени .

Превью матча Adam Linek — Milosz Piecowski

Команда Adam Linek в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Milosz Piecowski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Adam Linek, в том матче победу одержали гостьи.