Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Minda — Jakub Glanowski . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:50 по московскому времени .

Превью матча Michal Minda — Jakub Glanowski

Команда Michal Minda в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Jakub Glanowski, в том матче победу одержали гостьи.