Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Jakub Glanowski — Аркадиуш Муговски . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

Превью матча Jakub Glanowski — Аркадиуш Муговски

Команда Jakub Glanowski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Аркадиуш Муговски, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Jakub Glanowski, в том матче победу одержали хозяева.