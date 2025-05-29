Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн ТПВ Тампере U20 - FC Kirkkonummi U20 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияФинляндия - Лига U20: ТПВ Тампере U20FC Kirkkonummi U20 . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Финляндия - Лига U20
ТПВ Тампере U20
5'
88'
Завершен
2 : 1
29 мая 2025
FC Kirkkonummi U20
41'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ТПВ Тампере U20 icon
5'
FC Kirkkonummi U20 icon
41'
Счет после первого тайма 1:1
ТПВ Тампере U20 icon
88'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
ТПВ Тампере U20 - 1-ый Гол
9'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
13'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
15'
Угловой
FC Kirkkonummi U20 - Угловой
22'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
23'
Угловой
FC Kirkkonummi U20 - Угловой
26'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
28'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
33'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
37'
Угловой
FC Kirkkonummi U20 - Угловой
41'
FC Kirkkonummi U20 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
68'
Угловой
FC Kirkkonummi U20 - Угловой
69'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
70'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
73'
Угловой
FC Kirkkonummi U20 - Угловой
75'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
76'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
80'
Угловой
FC Kirkkonummi U20 - Угловой
83'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
84'
Угловой
ТПВ Тампере U20 - Угловой
88'
ТПВ Тампере U20 - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
FC Kirkkonummi U20 - Угловой
90+4'
Угловой
FC Kirkkonummi U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча ТПВ Тампере U20 — FC Kirkkonummi U20

Команда ТПВ Тампере U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0.

Статистика матча

Владение мячом
ТПВ Тампере U20 ТПВ Тампере U20
58%
FC Kirkkonummi U20 FC Kirkkonummi U20
42%
Атаки
128
90
Угловые
12
8
Удары мимо ворот
15
4
Удары в створ ворот
10
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
ПСВ ПСВ
26 Ноября
23:00
Tundra Esports Tundra Esports
Tearlaments Tearlaments
26 Ноября
23:00
Барселона Барселона
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
26 Ноября
22:30
Миллуолл Миллуолл
Шеффилд У Шеффилд У
26 Ноября
22:45
Спортинг Спортинг
Брюгге Брюгге
26 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA