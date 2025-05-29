Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн ЕБК (жен) - ОНС (жен) 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияФинляндия - Юккёнен - Женщины: ЕБК (жен)ОНС (жен) . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
Финляндия - Юккёнен - Женщины
ЕБК (жен)
2'
12'
23'
77'
Завершен
4 : 0
29 мая 2025
ОНС (жен)
ЕБК (жен) icon
2'
ЕБК (жен) icon
12'
ЕБК (жен) icon
23'
Счет после первого тайма 3:0 : 2,0
ЕБК (жен) icon
77'
Матч закончился со счётом 4:0 : 2,0
Текстовая трансляция
2'
ЕБК (жен) - 1-ый Гол
12'
ЕБК (жен) - 2-ой Гол
13'
Угловой
ONS Women - Угловой
21'
Угловой
ЕБК (жен) - Угловой
23'
Угловой
ЕБК (жен) - Угловой
23'
ЕБК (жен) - 3-ий Гол
31'
Угловой
ЕБК (жен) - Угловой
40'
Угловой
ЕБК (жен) - Угловой
42'
Угловой
ЕБК (жен) - Угловой
Счет после первого тайма 3:0 : 2,0
52'
Угловой
ЕБК (жен) - Угловой
53'
Угловой
ЕБК (жен) - Угловой
72'
Угловой
ЕБК (жен) - Угловой
77'
ЕБК (жен) - 4-ый Гол
80'
Угловой
ONS Women - Угловой
85'
Угловой
ЕБК (жен) - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 2,0

Превью матча ЕБК (жен) — ОНС (жен)

История последних встреч

ЕБК (жен)
ЕБК (жен)
ОНС (жен)
ЕБК (жен)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.07.2025
ОНС (жен)
ОНС (жен)
0:2
ЕБК (жен)
ЕБК (жен)
Обзор

Статистика матча

Атаки
101
79
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
6
0
Комментарии к матчу
